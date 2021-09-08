Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве

"Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны. С другой стороны, когда мы видим нарастание угрозы, мы принимаем локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости. Мы всегда принимаем такие решения исходя из того, что наша система здравоохранения справлялась с ситуацией. Когда мы видим, что наступает пик заболеваемости и мы находимся на грани <...>, мы только тогда принимаем ограничительные меры, <...> чтобы сбить эту волну", - сказал Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, столичные власти, таким образом, с одной стороны, гарантируют каждому москвичу медицинскую помощь при высокой заболеваемости в городе, с другой стороны, обеспечены условия для развития экономики города. Мэр отметил, что аналогичные алгоритмы принимаются в целом по стране, экономика России и городов пострадала в меньшей степени, чем это могло бы быть при иных действиях властей.

"Медики хорошо знают, как бороться с пандемией [коронавируса], какие ограничительные меры вводить, как разрывать общение людей, инфицирование и так далее, но при этом они не знают, как заниматься финансами и экономикой. А финансисты и экономисты очень хорошо знают, как развивать экономику, поддерживать бизнес и так далее, но и не знают как лечить, не знают какие меры необходимо сегодня, в сию минуту принять по предотвращению распространения очагов заболеваемости и так далее. Если их по отдельности спросить, то первые скажут, что нужно все закрыть, и вообще никогда не открывать, и не дай бог вообще людям выходить на улицу, не дай бог на них наедет машина и они получат травмы и так далее, поэтому лучше дома посидеть и не надо выходить на улицу во время эпидемии", - пояснил Собянин.

Он отметил, что эпидемия коронавируса уже длится 1,5 года. "А экономисты говорят, что, нет, это все ерунда, давайте все разрешим, пусть все делают, что захотят, и при этом мы сохраним экономику. Органам власти, правительству, президенту, региональным властям приходится взвешивать и то, и другое, и принимать компромиссные решения, которые, с одной стороны позволили бы обеспечить здоровье, гарантированную медицинскую помощь нашим гражданам, а, с другой стороны, не погубить экономику, не сократить количество рабочих мест, не сократить доходы, не нарастить безработицу и т. д., и сохранить вообще психологическое нормальное самочувствие граждан. И между этими балансами мы постоянно находимся", - заключил мэр.

О форуме

V Московский финансовый форум проходит 8 сентября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая тема МФФ-2021 - "Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире". Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС является информационным партнером мероприятия.