Федеральный этап конкурса на определение лучшего лесного пожарного в РФ начался 8 сентября

СОФРИНО /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральный этап всероссийского конкурса "Лучший лесной пожарный 2021" начался на базе Авиалесоохраны в среду. Открыл конкурс глава Минприроды России Александр Козлов.

"В этом году лето было особенно жарким, в некоторых регионах еще продолжается. <…> Хотел бы поблагодарить вас, убежден, что мы справимся с любыми, даже самыми сложными задачами. Честно скажу, вижу перед собой профессионалов", - сообщил он.

Конкурс "Лучший лесной пожарный" проходит в седьмой раз в России. Мероприятие включает два этапа - региональный и федеральный.

В 2021 году за всероссийское звание "Лучший лесной пожарный" будут бороться представители лесопожарных служб из 18 регионов Центрального, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Сибирского, Дальневосточного округов и представитель парашютно-десантной пожарной службы Федеральной Авиалесоохраны (ФБУ "Авиалесоохрана").

Конкурсанты соревнуются по уровню физической подготовки, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.

Награждение лучших

Козлов также наградил шесть сотрудников Авиалесоохраны за доблестный труд памятной медалью в честь юбилея лесопожарного ведомства. В частности, медаль получили инженер 1-й категории отдела организационно-технического обеспечения Николай Фролов и директор "Ханты-Мансийской база авиационной и наземной охраны лесов" Иван Шевцов, которые являются ветеранами ведомства.

Также медалью был награжден российский актер Антон Богданов за популяризацию Авиалесоохраны в обществе благодаря съемкам в фильме "Огонь".