Село Колва в Коми обеспечат качественной питьевой водой до конца 2022 года

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Село Колва в Усинском районе Республики Коми, где жители добиваются решения проблемы с водоснабжением с 2013 года, обеспечат качественной питьевой водой до конца следующего года, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Наши партнеры уже начали работы по проектированию, которые должны завершиться до конца этого года. Затем начнутся строительно-монтажные работы, и в 2022 году село получит чистую качественную воду", - привела пресс-служба слова главы Коми Владимира Уйбы.

О проблеме с водой жители заявили главе региона в мае 2021 года, в ходе его поездки для оценки масштаба нефтеразлива. Тогда колвинцы рассказали, что в селе есть скважины, которые выкачивают воду из подземных источников. Но эта вода из-за природного превышения предельно допустимых показателей по железу, азоту и аммиаку не соответствует нормам. Вопрос поднимается с 2013 года, но только сейчас намечено его решение. Работы профинансирует ПАО "Лукойл", их проведут в два этапа. На первом - строительство магистрального водопровода, в том числе до новых улиц Рябиновая и Заручейная. Второй этап - замена внутренних сетей водоснабжения в селе.