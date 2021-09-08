В России планируют оказывать ритуальные услуги по принципу одного окна

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Услуги по организации похорон планируется оказывать по принципу одного окна к 1 сентября 2023 года. Об этом говорится в распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы.

"В субъектах РФ до 1 сентября 2023 года: созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон; оказание услуг по организации похорон организовано по принципу одного окна на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащихся в таких реестрах, включая стоимость оказываемых хозяйствующими субъектами ритуальных услуг", - указывается в ожидаемых результатах по развитию конкуренции в сфере ритуальных услуг.

Ответственными за исполнение этого пункта назначены Минстрой, Минцифры и Минэкономразвития РФ.

Из Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы следует, что до 1 июля 2023 года в правительство РФ должны внести несколько проектов федеральных законов, касающихся сферы ритуальных услуг. Так, один из них относится к организациям, отвечающим за содержание кладбищ: им хотят запретить совмещать ритуальные и медицинские услуги, а также обустраивать места захоронений. При этом они будут вправе оказывать такие услуги на конкурентной основе. Ответственные - Минстрой, Минздрав РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Также Минстрой и Минцифры РФ разработают законопроект, который позволит искать через "Госуслуги" сведения о кладбищах и хозяйствующих субъектах, которые занимаются организацией похорон.

Ранее Минстрой России подготовил проект изменений в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В частности, ведомство предложило к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность. Сделать это планируется за счет электронных реестров кладбищ и цифровых сервисов, которые упростят оформление документов для погребения. В министерстве намерены установить единые требования к участникам этого рынка, местам захоронения, а также ввести стандарты качества услуг, связанных с погребением.