В Приангарье до ноября ликвидируют скважины с опасными отходами на "Усольехимпроме"

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Все 12 скважин с опасными отходами ликвидируют на площадке бывшего комбината "Усольехимпром" в Иркутской области до конца октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации "Росатом", которая рекультивирует площадку, Андрея Лебедева.

"Завершается ликвидация цеха ртутного электролиза - основного источника загрязнения территории. Проводятся работы по демеркуризации демонтированных строительных конструкций, уже обезврежено 680 тонн. В минувшем году были демонтированы наземная часть здания и фундамент цеха. В 2021 году по периметру здания построена противофильтрационная завеса. До конца октября будут ликвидированы все 12 аварийных скважин", - сказал Лебедев.

Ликвидация скважин, в которых содержатся ядохимикаты, входит в перечень первоочередных работ на промплощадке. Ранее также были перезатарены 17 аварийных емкостей с химическими веществами, локализована подземная нефтяная линза вблизи реки Ангары, установлена противофильтрационная завеса и локальные очистные сооружения для ликвидации угрозы залпового выброса нефтепродуктов в реку. Параллельно разрабатывается проект комплексной рекультивации территории бывшего комбината.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия "Усольехимпрома". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке находится очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе 2020 года на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения завершится в 2024 году.