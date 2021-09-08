Первая электрозаправочная станция появилась в горах Сочи

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Первая электрозаправочная станция (ЭЗС) появилась в горах "Розы Хутор" в Сочи, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

"На курорте "Роза Хутор" открыта первая электрозаправочная станция. Таким образом, в Сочи стартовал проект развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры при участии "Контрол Лизинг" и оператора сети электрозаправочных станций Green Drive", - сказала собеседница агентства.

В ближайшее время таксопарк региона пополнят 30 электромобилей, на текущий момент в сервисе заказа такси доступно пять автомобилей Tesla-3. По словам генерального директора Green Drive Сергея Яковлева, в Краснодарском крае и вдоль трассы М-4 Дон до Москвы планируется установить 20-25 быстрых ЭЗС.

"Все наши станции зарядки автомобилей обладают высокой мощностью от 60 до 120 кВт и заряжают электромобиль всего за 30-50 минут", - сказал Яковлев.

Эта станция стала пятой в Сочи, одна из них находится в Центральном районе курорта, еще две - в Имеретинской долине. По словам генерального директора курорта "Роза Хутор", для сохранения природного достояния города постоянно повышаются требования к эксплуатации курорта, стараясь максимально снизить воздействие на окружающую среду.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 23 августа сообщил, что правительство России утвердило концепцию развития электрического автомобильного транспорта на ближайшие десять лет. Согласно концепции, уже к 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и открыть более 9 тыс. зарядных станций для них. В числе озвученных в концепции первоочередных задач - развитие производственной базы, наращивание технологических компетенций, выведение на рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и транспортной инфраструктуры.