В Петербурге задержали мигранта, оставившего угрозы на стене "Лахта-Центра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который оставил на стене бизнес-центра в Приморском районе Санкт-Петербурга сообщение о готовящейся угрозе зданию. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, злоумышленник оставил надпись на шестом этаже "Лахта-Центра", который является самым высоким небоскребом Европы.

"В полицию Приморского района поступило сообщение от службы охраны бизнес-центра о том, что на шестом этаже здания обнаружена надпись с сообщением о готовящейся угрозе <...>. Сотрудники полиции по горячим следам задержали 20-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который изобличен в том, что из хулиганских побуждений нанес указанную надпись", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").