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Взрыв газа в жилом доме в Ногинске
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Путин обсудил с Воробьевым меры помощи семьям, пострадавшим от взрыва газа в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об инциденте со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы", - сообщил Песков.

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Песков, Дмитрий СергеевичВзрыв газа в жилом доме в Ногинске
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