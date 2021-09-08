Путин обсудил с Воробьевым меры помощи семьям, пострадавшим от взрыва газа в Ногинске

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об инциденте со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших, ну и о мерах в отношении жителей дома, которые были эвакуированы", - сообщил Песков.