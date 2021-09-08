Песков: съезд ветеранов "Защитники России" в ДНР не имеет официальной принадлежности к РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Несвязанные с российскими вооруженными силами добровольцы всегда были на территории Донбасса, проводившийся в ДНР съезд ветеранов "Защитники России" не имеет официальной принадлежности к РФ. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Эти самые люди, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности, - сказал представитель Кремля, комментируя указанное мероприятие. - Вы знаете, что там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к вооруженным силам Российской Федерации". "Добровольцы были не только из России, но и из других стран мира, из европейских государств и так далее. Речь не идет о том, что там много России", - добавил Песков.

