В Севастополе появятся пять площадок для кемпинга к лету 2022 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Порядка пяти площадок для кемпинга появятся в Севастополе к лету 2022 года. Территории будут оборудованы мусорными баками и туалетами, сообщила ТАСС в среду начальник правления туризма города Лариса Остапенко.

"Эти места [для кемпинга] будут оборудованы всем необходимым: мусорными баками, туалетами, будет проводиться бактерицидная обработка. <…> На данный момент у нас происходит кадастрирование данных, участков то есть. <…> Я надеюсь, к следующему сезону у нас уже хотя бы порядка пяти площадок будет таких, которые будут принимать туристов", - сказала Остапенко в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".

По ее словам, всего планируется организовать порядка 11 площадок для кемпинга. Сейчас на территории Севастополя действует запрет на установку палаточных лагерей.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года Севастополь посетили рекордные 650 тыс. человек и порядка 3,5 млн экскурсантов.