Песков: администрация президента не занимается вопросом американца Уилана

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация президента РФ не занимается темой передачи осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы как администрация президента этой темой не занимаемся никак", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обсуждается ли передача Уилана США по принципу взаимности. Он добавил, что ему "пока нечего сказать по этой теме".

Ранее адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила, что Верховный суд Мордовии отменил решение о рассмотрении 27 сентября вопроса о передаче осужденного за шпионаж американца США.

Ранее защита Уилана направила в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдаче США для дальнейшего отбытия наказания. Перед этим защита подала ходатайство в Мосгорсуд о его передаче США для дальнейшего отбытия наказания, однако столичный суд отказался рассматривать этот вопрос и отдал его на рассмотрение в суд Мордовии, где содержится осужденный.

Уилан, имеющий гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.