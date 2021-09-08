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Путин выступит на одном из мероприятий в Москве в День города

День города в Москве отмечается 11 и 12 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин выступит на одном из торжественных мероприятий в Москве в честь Дня города, который отмечается в ближайшие выходные. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента запланированы мероприятия. Он выступит на одном из торжественных мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы", - рассказал представитель Кремля о планах главы государства.

День города в Москве в этом году отмечается 11 и 12 сентября.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что власти столицы приняли решение провести праздник скромно, больших мероприятий пока не планируется. Для москвичей состоится концерт в парке "Зарядье", на городских площадках уже проходит фестиваль "Цветочный джем" и запланирован фейерверк. Также в День города 11 сентября проезд по Московскому центральному кольцу будет бесплатным для всех пассажиров в честь пятилетия транспортного проекта.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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