Проценко: эпидемиологическая ситуация в РФ будет зависеть от отношения людей к вакцинации

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Дальнейшая эпидемиологическая ситуация в России будет зависеть от отношения людей к вакцинации от коронавируса и формирования коллективного иммунитета. Об этом сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время поездки в Челябинскую область.

"То, что очень беспокоит меня как медика сегодня, это, конечно, отношение к вакцинации. Потому что без коллективного иммунитета прогнозы строить очень сложно. Уверен, что дальнейшая эпидемическая ситуация будет зависеть от граждан, от их активной позиции в отношении вакцинации", - цитирует пресс-служба губернатора региона Проценко после его встречи с главой области Алексеем Текслером.

Проценко, который входит в федеральную пятерку "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, в разговоре с журналистами отметил, что медики и СМИ вместе должны популяризировать вакцинацию и убеждать в необходимости сделать прививку. По его словам, есть зависимость между процентом вакцинированных и процентами летальности и госпитализации.

"Вакцина минимизирует риски попадания в госпитали и в отделения реанимации, уменьшает риски тяжелого течения болезни", - отметил Проценко, уточнив, что протокол терапии пациентов с ковидом за третью волну сильно не менялся.

В среду проходит рабочая поездка в Челябинскую область главного внештатного специалиста Москвы по анестезиологии и реаниматологии Дениса Проценко. Во время поездки он посетил красную зону областной инфекционной больницы, пообщался с представителями медицинского сообщества региона и чиновниками.