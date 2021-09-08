На Международном антифашистском форуме предложили создать "антифашистский рейтинг" стран

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Организаторы открывшегося в Москве XVII Международного антифашистского форума предложили создать независимый рейтинг стран, в которых имеют место проявления нацизма, дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Об этом сообщил в среду на форуме председатель оргкомитета, председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николай Махутов.

"Сегодня, спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны и 75 лет после окончания Нюрнбергского трибунала, мы с сожалением отмечаем, что человечеству вновь приходится сталкиваться с различными проявлениями фашизма. События, происходящие в ряде стран, вызывают справедливое негодование жертв фашизма, ветеранов, всех здоровых общественных и политических сил. <...> Считаем, что составление независимого общественного рейтинга позволит привлечь к проблеме возрождения фашизма внимание гражданского общества и властей во всех странах", - сказал Махутов.

По словам сопредседателя оргкомитета Международного антифашистского форума, лидера Общероссийского движения "Сильная Россия" Антона Цветкова, инициатива составления "антифашистского рейтинга" будет в ближайшее время проработана на международном уровне.

"По нашему мнению, в состав международного экспертного совета, который будет непосредственно заниматься составлением "антифашистского рейтинга", должны войти как представители научного сообщества, в первую очередь историки, политологи, социологи, религиоведы, так и общественные деятели, руководители и эксперты крупных общественных объединений, журналисты, представители религиозных конфессий и этнических объединений, гражданские активисты. Разумеется, важнейшую роль в составлении рейтинга должны принимать представители ветеранского сообщества и жертвы фашизма из различных стран мира", - заявил Цветков, выступая на форуме.

Критерии "антифашистского рейтинга"

В основу рейтинга могут быть заложены такие критерии оценки, как распространение в стране экстремистских политических партий и групп, включая группы неонацистов, экстремистских движений и идеологий, количество проявлений насилия и терроризма, спровоцированных и сопряженных с радикальным национализмом, расизмом, ксенофобией, религиозной нетерпимостью, считает председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

"Важным критерием должен стать анализ действующего законодательства государств на предмет эффективного противодействия всем этим проявлениям, достаточности предусмотренной за подобные проявления ответственности, административной или уголовной. То есть важно, насколько решительно и жестко то или иное государство готово противодействовать фашистским проявлениям", - добавил Липовой.

По его словам, одной из позиций для анализа ситуации в стране - участницей рейтинга должна стать приверженность государства исторической правде, в том числе при оценке Холокоста, истории Второй мировой войны. Для этого эксперты должны будут в том числе изучить школьные учебники в различных государствах, отметил Липовой.

Также представители оргкомитета форума предложили сделать "антифашистский рейтинг" ежегодным и публиковать его к Международному дню памяти жертв фашизма - во второе воскресенье сентября.