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Отопительный сезон в Пермском крае начался на неделю раньше срока

Сроки сдвинули из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Тепло начало поступать в жилые дома и соцобъекты Пермского края на неделю раньше запланированного срока, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства ЖКХ в среду.

"Поставлена задача к 10 сентября во всех районах Пермского края запустить отопление. Сейчас тепло есть в отдельных жилых домах и школах в северных районах Гайнах, Косе, Кочево, а также Перми, Пермском районе и Добрянском и Оханском городских округах", - рассказал собеседник агентства.

Отопительный сезон в Пермском крае должен был начаться 15 сентября, но по поручению губернатора Дмитрия Махонина сроки были сдвинуты из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков.

По сообщениям синоптиков, заморозки и минусовая температура регистрировались в Пермском крае с середины прошлой недели. На выходных ожидается мокрый снег.

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РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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