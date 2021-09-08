Отопительный сезон в Пермском крае начался на неделю раньше срока

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Тепло начало поступать в жилые дома и соцобъекты Пермского края на неделю раньше запланированного срока, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства ЖКХ в среду.

"Поставлена задача к 10 сентября во всех районах Пермского края запустить отопление. Сейчас тепло есть в отдельных жилых домах и школах в северных районах Гайнах, Косе, Кочево, а также Перми, Пермском районе и Добрянском и Оханском городских округах", - рассказал собеседник агентства.

Отопительный сезон в Пермском крае должен был начаться 15 сентября, но по поручению губернатора Дмитрия Махонина сроки были сдвинуты из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков.

По сообщениям синоптиков, заморозки и минусовая температура регистрировались в Пермском крае с середины прошлой недели. На выходных ожидается мокрый снег.