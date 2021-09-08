ВЦИОМ прогнозирует, что "Новые люди" на думских выборах могут набрать 5%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Партия "Новые люди" может преодолеть пятипроцентный барьер на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявил в среду генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе презентации доклада "Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года".

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"На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера - "Новые люди", 5%. Чуть-чуть отстает Партия пенсионеров - 4,9%, [партия] "Яблоко" точно не проходит - 3,3%", - сказал он.

Федоров отметил, что при построении прогноза учитывались данные опроса, фактор явки, электоральной истории избирателей, рейтинги партий. При этом он отметил, что в методике прогноза не учитывался фактор трехдневного голосования, так как "такая возможность появится только после выборов 17, 18, 19 сентября". "Это не просто механическое расширение [голосования], тут могут быть серьезные влияния и на перераспределение голосов", - отметил он.

В исследовании, которое проводилось методами телефонного и комбинированного опроса, приняли участие совершеннолетние граждане РФ. В общероссийских опросах принимали участие 1 600 респондентов, сбор данных проводился 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября. Также были проведены региональные опросы с 1 по 6 сентября и с 13 по 19 августа, в них приняли участие от 400 до 600 респондентов в каждом регионе. Исследование было выполнено по заказу политической партии "Новые люди".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.