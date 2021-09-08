Кузнецова предложила изменить подход к определению критериев нуждаемости семьи

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила скорректировать подход к определению нуждаемости семей в получении мер социальной поддержки.

"Очень важно посмотреть на такие случаи, когда этот барьер, достаточно четко сейчас определенный, может ограничивать право семьи на получение пособий. Нужно посмотреть внимательно и подумать, каким образом сделать эти критерии, подходы более гибкими", - сказала она в штабе общественной поддержки "Единой России" в ходе обсуждения законопроекта о защите соцвыплат от списания.

По мнению Кузнецовой, которая входит в пятерку списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму, незначительное отклонение от существующих критериев не должно служить препятствием для получения поддержки. "Если, например, граница - это 300 рублей в доходе, из-за этого семья, где мама, воспитывает одна детей, не может получить льготу и поддержку, конечно, нужно подумать, как этот вопрос решить", - считает омбудсмен.