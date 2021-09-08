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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Президент назвал гибель главы МЧС большой утратой
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева, президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата", - сказал представитель Кремля.

"Президент направил телеграмму соболезнований родным и близким Зиничева", - сообщил Песков.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Зиничеву было 55 лет.

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