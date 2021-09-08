В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда общегородской минутой молчания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга почтили минутой молчания память жертв блокады Ленинграда, которая началась ровно 80 лет назад - 8 сентября 1941 года - и длилась 872 дня. В этот день в городе проходят торжественные мероприятия, посвященные тем, кто сражался, жил и умирал в блокадном Ленинграде.

Общегородская минута молчания была объявлена в полдень через репродукторы на улицах, в эфирах городских радиостанций и телеканалов. Горожанам напомнили о том, что 80 лет назад началась блокада, и призвали почтить память ленинградцев. Минуту отсчитывали удары метронома.

Памятные мероприятия в Санкт-Петербурге традиционно начались утром у мемориальной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на доме 14 по Невскому проспекту. Участники торжественно-траурного митинга возложили цветы к сохраненной надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", учащиеся школы № 210 Центрального района Санкт-Петербурга прочли стихи, посвященные войне и блокаде. Как сообщила пресс-служба городской администрации, венки и цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище возложили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, судьи Конституционного суда РФ, делегации Совета Федерации, Государственной Думы, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

"Сегодня скорбный день. 80 лет назад началась блокада Ленинграда - долгие 900 дней голода, холода, бомбежек, ожесточенных боев. Война быстро подошла к нашему мирному, трудовому, красивому городу. День за днем, страницу за страницей, мы выстраиваем хронологию тех трагических и героических событий, рассказываем о них новым поколениям. <...> Главная ответственность за сохранение памяти о блокаде лежит на нас. По поручению президента России в Петербурге создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда, он начал свою работу в эти дни. По инициативе общественности 8 сентября на 115 площадках будут зачитаны имена тех, кто не пережил блокаду", - написал губернатор Санкт-Петербурга в обращении к горожанам в связи с памятной датой.

Поминальные чтения во дворах жилых домов, школ, на городских площадях Санкт-Петербурга в день, когда сомкнулось блокадное кольцо, проводятся четвертый год по инициативе группы "Комитет 8 сентября". За минувшие три года названо 60 127 имен погибших из 850 тыс. известных. В числе мест проведения чтений - Большой двор Зимнего дворца, Михайловский дворец, сад Фонтанного дома, Дом журналиста, Дом Радио, Центральный Выставочный Зал "Манеж", Александринский театр и дворы Капеллы. Петербуржцы могут прийти на любую из указанных площадок и прочитать имена своих погибших родственников или имена из предоставленных им списков.

Блокада Ленинграда унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.