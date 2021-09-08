Полный электронный доступ к соцуслугам обеспечат в Карелии после утверждения регламентов

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии смогут завершить перевод социальных услуг в электронную форму после утверждения административных регламентов на федеральном уровне, сообщила ТАСС замруководителя администрации главы региона и руководитель региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика" в Карелии Наталья Никольская.

Во вторник замглавы Минцифры РФ Олег Качанов назвал список регионов, которые не выдерживают график перевода социальных услуг в электронную форму и не обеспечили доступ к ним на едином портале госуслуг. Среди отстающих по темпам цифровой трансформации были названы Архангельская, Иркутская, Магаданская области, а также республики Алтай и Карелия. Перед регионами поставлена цель до 1 октября предоставить доступ к 51 госуслуге в электронном виде.

"Процесс предоставления с Единого портала услуг осложнен тем, что для этого необходимы утвержденные федеральными органами исполнительной власти типовые административные регламенты оказания массовых социально значимых услуг, а также иные документы федерального уровня, регулирующие предоставление услуг в электронном виде. После утверждения таких документов республика в кратчайшие готова завершить процесс вывода массовых социально значимых услуг на Единый портал. Поставленная [вице-премьером РФ Дмитрием] Чернышенко задача в установленные сроки Карелией будет выполнена", - прокомментировала собеседница агентства.

В настоящее время на едином портале госуслуг для жителей Карелии пока доступны только три услуги первого этапа: это заполнение лесных деклараций, оформление выплаты на детей от трех до семи лет, а также запись в детские сады. При этом в регионе также есть собственный региональный портал госуслуг, где граждане могут воспользоваться более широким перечнем электронных форм.

"Уже сейчас возможно получить значительное количество услуг в электронном виде, в том числе 27 массовых социально значимых услуг первого этапа из 51, обозначенных Минцифрой России. Региональный портал Карелии постоянно развивается: добавляются новые услуги и цифровые сервисы", - добавила Никольская.

По поручению президента России Владимира Путина до конца 2022 года все массовые социально значимые услуги должны предоставляться в цифровом формате. До конца 2021 года полностью в электронный формат должна быть переведена 101 госуслуга.