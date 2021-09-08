Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму со словами соболезнований родным, близким и коллегам погибшего при исполнении служебного долга главы МЧС Евгения Зиничева. Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, Мишустин назвал гибель министра тяжелой, невосполнимой утратой.

"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни", - говорится в телеграмме председателя правительства.

Мишустин указал, что за годы работы в органах государственной безопасности, во главе одного из важнейших федеральных министерств, Зиничев "многое сделал для защиты национальных интересов нашей страны, предотвращения чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, в самых сложных и опасных моментах не раз проявлял героизм".

"Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества", - говорится в телеграмме.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Зиничева, с которым президента РФ "связывают многие годы совместной работы".

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Зиничеву было 55 лет.