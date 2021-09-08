Медведев: Зиничев многое сделал для развития органов безопасности и борьбы с терроризмом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев, погибший при исполнении служебного долга на учениях в Норильске, многое сделал для развития органов безопасности и борьбы с терроризмом, о его героическом поступке будут помнить всегда, говорится в соболезновании замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине. Он прошел серьезную школу, многое сделал для развития органов безопасности, эффективного противодействия терроризму, - отмечается в сообщении, опубликованном в среду на странице Медведева в социальной сети ВКонтакте. - Во главе МЧС России Евгений Николаевич проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком".

"Евгений Николаевич всегда был готов прийти на помощь тем, кто попал в беду. Ради спасения человека он, ни секунды не раздумывая, отдал и собственную жизнь. Это героический поступок, о котором мы будем помнить всегда", - подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что с Зиничевым их связывали "очень добрые отношения" и многие годы совместной работы. Медведев выразил восхищение деловыми и личными качествами, компетентностью и решительностью главы МЧС.

Он добавил, что с глубоким прискорбием узнал о трагической гибели Зиничева, считает ее тяжелой, невосполнимой утратой для всей России. Медведев адресовал слова сочувствия и поддержки родным и близким министра.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Зиничеву было 55 лет. С 1987 года он работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. В конце июля 2016 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, с октября 2016 по май 2018 года был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС России.