{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне объявили конкурс для эмигрантов на лучшее изображение Кадырова и его родителей

Призовой фонд составляет в 1,5 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Конкурс на лучшее изображение Рамзана Кадырова и его родителей с призовым фондом в 1,5 млн рублей объявили в Чечне для уроженцев республики, проживающих за рубежом. Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.

"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова по 500 тыс. рублей", - написал Даудов.

По его словам, конкурс призван укрепить среди молодежи знание истории родного края и сохранить культурную связь с родиной. Продлится конкурс до 5 октября.

Теги
РоссияЧечня
Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
Медведев: Зиничев многое сделал для развития органов безопасности и борьбы с терроризмом
По словам замглавы Совбеза, всю свою жизнь Евгений Зиничев посвятил служению Родине
Читать полностью