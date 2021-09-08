В Чечне объявили конкурс для эмигрантов на лучшее изображение Кадырова и его родителей

ГРОЗНЫЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Конкурс на лучшее изображение Рамзана Кадырова и его родителей с призовым фондом в 1,5 млн рублей объявили в Чечне для уроженцев республики, проживающих за рубежом. Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов.

"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова по 500 тыс. рублей", - написал Даудов.

По его словам, конкурс призван укрепить среди молодежи знание истории родного края и сохранить культурную связь с родиной. Продлится конкурс до 5 октября.