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В Норильске завершились учения МЧС, во время которых погиб Зиничев

Они завершились после пленарного заседания, к концу котрого стало известно о гибели главы МЧС

НОРИЛЬСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 8 сентября. /ТАСС/. Часть двухдневных арктических учений МЧС России, проходившая в районе Норильска Красноярского края, завершилась, передает корреспондент ТАСС.

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Биография Евгения Зиничева

Учения завершились после пленарного заседания, прошедшего в музее Норильска. К концу заседания стало известно о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, который не присутствовал на нем.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга. Зиничеву было 55 лет.

В семи регионах в арктической зоне России 7-8 сентября прошли двухдневные межведомственные опытно-исследовательские учения, их организатором выступало МЧС России по поручению президента страны. В них принимали участие 6 тыс. человек, были апробированы 47 новых образцов техники и экипировки. Также проведены экологическая акция по уборке Арктики от мусора, заседания по проблемам безопасности северных регионов, уроки безопасности в школах, спортивные соревнования.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичКрасноярский край
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