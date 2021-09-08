В Петербурге опубликованы недавно рассекреченные документы о блокаде Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Недавно рассекреченные фотографии и документы, рассказывающие о жизни в блокадном Ленинграде, опубликованы в среду на портале "Архивы Санкт-Петербурга" в рамках выставочного проекта, приуроченного ко Дню памяти жертв блокады. Об этом сообщает пресс-служба архивного комитета городской администрации.

"Виртуальный выставочный проект "Они защищали тебя, Ленинград" посвящен жителям блокадного Ленинграда. Среди недавно рассекреченных материалов - сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, документы об увеличении запретного времени для передвижения ленинградцев по городу, обращения о снабжении армии и населения витаминами, о строительстве складов жидкого топлива и об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе "Красный металлист", справка об организации производства пенициллина в Ленинграде. Электронный проект представляет также архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В проекте использованы оцифрованные архивные фотографии бойцов Красной армии, уходящих на фронт, ленинградских школьников, которые развешивают на улицах плакаты, а также кадры сборки танков на одном из заводов Ленинграда, движения автомобилей по Дороге жизни через Ладожское озеро, заготовки дров жителями города, работы медиков в госпиталях.

Блокадные фотографии представлены также на выставке, которая открылась 8 сентября в новом здании Российской национальной библиотеки. Она посвящена подвигу педиатров, которые помогали выжить детям в блокаду. Кроме того, на экспозиции представлены издания, посвященные лечебной, учебной и научной практике Ленинградского педиатрического медицинского института в годы Великой Отечественной войны, фотографии, документы и личные вещи сотрудников.

"На немецких картах институт значился как "объект 708" - специальная мишень, подлежащая уничтожению. Территорию больницы фашисты обстреливали по 8-12 раз в сутки, но институт продолжал работать. За 872 дня блокады в клиниках ЛПМИ получили помощь 3 793 ребенка. Молочная станция ежедневно отпускала по 13 тыс. порций питания для малышей. Сотрудники института разработали 18 рецептов лечебных смесей из различных заменителей молока", - сообщили в пресс-службе библиотеки.

Санкт-Петербург 8 сентября отмечает День памяти жертв блокады Ленинграда.