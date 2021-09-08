МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса поступило в Росздравнадзор, это около 0,018% от числа привитых. Информации о проблемах безопасности вакцин нет, сообщила в среду руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля. Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

В РФ не выявлено информации о проблемах безопасности вакцин от коронавируса, заявила глава Росздравнадзора.