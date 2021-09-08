Археологи обнаружили в Дербенте средневековый архитектурный комплекс с печами-тендирами

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Археологи на реконструируемой центральной площади Дербента, расположенной в исторической части города, обнаружили средневековый археологический комплекс, включающий архитектурно-строительные, хозяйственно-бытовые объекты, в частности печи тандыр. Об этом ТАСС рассказал руководитель Дербентской археологической экспедиции, профессор Муртазали Гаджиев.

"В древнем Дербенте, памятники которого включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проводятся масштабные земельно-строительные работы по благоустройству города в рамках программы по созданию комфортной городской среды, за которыми пристально наблюдают специалисты-археологи. Археологические наблюдения ведутся в соответствии с федеральным законодательством, предусматривающим мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательного места "Цитадель и исторический город в крепостных стенах Дербента". Так, в рамках строительных работ в центре города на площади Свободы были обнаружены архитектурно-строительные и хозяйственно-бытовые объекты, которые были возведены в XI-XIII веках", - рассказал собеседник агентства.

По словам Гаджиева, здесь, в центре Дербента ранее располагалась православная церковь св. Георгия Победоносца, возведенная в середине XIX в. и разрушенная в 1938 году. "Обнаружены остатки строений из обожженного кирпича, получившего распространение с XI века, вымостки пола из такого же кирпича и каменных плит, печи-тендиры для изготовления хлеба, водопроводная система из керамических труб и водоотстойников, фрагменты средневековой керамической посуды", - рассказал он. Фрагменты обнаруженной керамики представляют собой образцы как столовой и кухонной посуды, так и парадной глазурованной керамики с орнаментальной гравировкой, с монохромной и полихромной росписью, характерной для XI-XIII веков.

Кроме того, в открытом археологами комплексе найдены и фрагменты импортной посуды - это иранский фаянс и люстровая керамика с кобальтовым покрытием. По словам Гаджиева, обнаружение импортных предметов неудивительно, поскольку Дербент в то время был одним из крупнейших городов средневекового Кавказа, важнейшим военно-политическим центром и торгово-ремесленным центром. Дербент располагался на международном Прикаспийском пути, который связывал страны Закавказья и Переднего Востока с юго-восточной Европой. Это был крупнейший порт на Каспии, через который проходил Волжско-Каспийская морской путь, связывавший Русь и Волжскую Булгарию со странами Востока.

"В соответствии с федеральным законом о памятниках культурного значения, археологи Института истории и археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и Научно-производственного центра "Туризм и краеведение" уже два года ведут наблюдения за земляными работами по благоустройству, как в старой части города, так и на прилегающих к ней территориях современного Дербента, которые входят в охранную зону", - рассказал собеседник агентства.

Исследование комплекса

Строительно-земляные работы на площади Свободы, где были обнаружены археологические объекты, пока приостановлены. В ближайшие дни здесь будет заложен раскоп, целью исследований на котором будет вскрытие на более широкой площади выявленных архитектурно-строительных и хозяйственно-бытовых комплексов. Это позволит ученым получить более полные представления об исторической топографии средневекового Дербента, об этой части города, о культуре и быте горожан того времени.

По завершении раскопок обнаруженные на глубине около 2 м археологические комплексы будут законсервированы и музеефицированы, накрыты стеклянным настилом из триплекса. Рядом установят соответствующие информационные стенды, а сами находки будут экспонироваться в Дербентском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике. Для многочисленных туристов и гостей древнего Дербент будет представлен еще один культурно-познавательный объект в центре древнего города.

"Нам интересен этот участок какие он даст материалы, и мы будем иметь какие-то знания и представления о данной территории средневекового Дербента. Мы планируем хотя бы часть этого комплекса, который даст нам представление и характеристику этого комплекса культуры этого времени. А в дальнейшем в ходе благоустройства площади этот объект войдет в структуру и накрыт стеклом триплексом, будут информационные таблички", - сказал он, отметив, что ограничение площади раскопок обусловлено финансовыми средствами, предусмотренными для этих работ.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.