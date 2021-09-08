Нарышкин поблагодарил за подвиг ветеранов и тружеников блокадного Ленинграда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в день 80-летия с начала блокады Ленинграда поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за их подвиг в годы войны, подаривший жизнь и свободу нынешнему поколению.

"8 сентября 1941 года - памятная дата в истории нашей страны. В этот день началась героическая битва за Ленинград, ставшая символом несгибаемой воли, мужества и самоотверженности нашего народа. В этой битве мы выстояли и победили. Так было и так будет всегда! Наш нравственный долг - сохранять память о героях и жертвах Великой Отечественной войны. Сердечная благодарность нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла за великий подвиг, за то, что подарили нам жизнь и свободу", - говорится в телеграмме, направленной Нарышкиным губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

"Мы свято храним память о том героическом времени блокадного Ленинграда. Склоняем голову перед павшими защитниками города", - подчеркнул Нарышкин.

Санкт-Петербург 8 сентября отмечает День памяти жертв блокады Ленинграда. Блокада длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года - и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. В тяжелейших условиях голода и постоянных артобстрелов жители города продолжали работать и вносить посильный вклад в оборону города и страны: действовали предприятия, в том числе производившие военную технику и боеприпасы, формировались дивизии народного ополчения, работали научные и учебные заведения, учреждения культуры.