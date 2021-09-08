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Пандемия COVID-19

Росздравнадзор: завершившие вакцинацию от ковида составляют не более 2% заболевших в РФ

Среди наиболее частых реакций на прививку отмечаются незначительное повышение температуры, проявления ОРЗ или ОРВИ, небольшая слабость. Однако все эти симптомы проходят в течение двух-трех дней

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россияне, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, составляют не более 2% от всех заболевших ковидом в стране. Об этом сообщила в среду руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

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"Да, мы не скрываем, что есть заболевшие после вакцинации. Но мы учитываем заболевших после вакцинации после 42-го дня <…> Это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда, по идее, пациент уже заболевать не должен <…>.Не более 2% от всех заболевших составляют лица, которые были привиты", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

При этом среди госпитализированных с коронавирусной инфекцией 90% составляют непривитые пациенты.

Среди наиболее частых реакций на прививку от коронавируса Самойлова перечислила незначительное повышение температуры, проявления ОРЗ или ОРВИ, небольшую слабость. Однако все эти симптомы проходят в течение двух-трех дней.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Самойлова, Алла Владимировна
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