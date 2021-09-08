В Симферополе открыли мемориальную доску главе рабочей группы по референдуму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о скончавшемся в ноябре 2020 года главе рабочей группы по проведению в 2014 году референдума в Крыму Григории Иоффе открыли 8 сентября в Симферополе. Табличка установлена на стене многоэтажного дома по улице Тургенева, 20, в котором Иоффе жил с 1999 года.

"То, что мы открываем мемориальную доску, заслуженно и достойно уважения. Поддерживаю традицию открывать мемориальные доски тем, кто многое сделал для нашей республики", - сказал на церемонии глава Крыма Сергей Аксенов.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что Иоффе принимал активное участие в разработке первых законодательных актов, которыми формировался "новый российский Крым". "Общественная палата - его детище, за которое он с энтузиазмом взялся и сделал, пожалуй, без всякого преувеличения, один из лучших российских институтов", - сказал Константинов.

Во время "Крымской весны" Иоффе возглавлял рабочую группу по проведению референдума, был председателем конституционной комиссии. С июня 2014 года - председатель Общественной палаты Республики Крым.