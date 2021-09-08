В Рязани оштрафовали ТРЦ, куда не впустили чемпионку Паралимпиады на инвалидной коляске

ТАСС, 8 сентября. Роспотребнадзор оштрафовал на 30 тыс. рублей руководство торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Премьер" в Рязани, в который из-за узких проходов не пустили посетительницу на инвалидной коляске. Светлана Коновалова является чемпионкой Паралимпийских игр и заслуженным мастером спорта. О санкции по отношению к ТРЦ в среду сообщили на сайте регионального управления ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности <...> по факту отказа потребителю в доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности. <…> Постановлением по делу об административном правонарушении индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление по делу об административном правонарушении вступило в силу", - говорится в сообщении.

Ранее заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр и многократный призер международных соревнований Светлана Коновалова написала в Instagram о том, что во время прогулки по ТРЦ "Премьер" продавец перегородила ей вход в один из бутиков, заявив, что попасть в магазин на коляске нельзя. Она также подтвердила ТАСС, что штраф Роспотребнадзора касается ситуации с ее недопуском в торговый зал.

"Я заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Паралимпийских игр (Сочи -2014), награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, и мне сегодня было безумно обидно слышать унизительные слова на входе в магазин - "к нам на коляске нельзя!". До каких пор в нашей стране будет дискриминация людей с ограниченными возможностями? Я хочу свободно перемещаться по всем общественным местам, заезжать в любые понравившиеся магазины и не слышать грубости и хамства", - прокомментировала Коновалова ситуацию в соцсетях.