Отопительный сезон в Удмуртии начался раньше

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Удмуртия приняли решение об открытии отопительного сезона раньше положенного срока. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В Удмуртии стартовал отопительный период. И если в прошлом году тепло начали подавать 9 сентября, то в этом запустились раньше. Сегодня запустились Ижевск, Глазов, Дебесский, Вавожский и Селтинский районы", - приводятся в сообщении слова министра строительства Дмитрия Сурнина.

В первую очередь тепло поступает в школы, детские сады, а затем - в жилые дома. Общая готовность региона к отопительному периоду составляет около 95%, при этом запасы резервного топлива сформированы на 100%.

На подготовку к отопительному периоду в республике потратили 100 млн рублей, которые направили на капремонт 27 км коммунальных сетей, 18 артезианских скважин, шести водонапорных башен и трех котельных. Также 15 старых отопительных котлов заменили на новые. Всего в регионе обеспечат теплом свыше 35 млн кв. м жилья и порядка 2,9 тыс. соцобъектов.