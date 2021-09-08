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Собянин провел объезд Юго-Западного округа Москвы

Мэр сообщил, что в округе завершили ряд крупных проектов создания качественной городской среды: ремонт музыкальной школы в Теплом Стане, новая фестивальная площадка, комплексное благоустройство нескольких кварталов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября, провел объезд Юго-Западного округа столицы, в ходе которого осмотрел итоги ремонта здания ДМШ им. Иванова-Крамского, ход строительства станции метро "Улица Генерала Тюленева" Троицкой линии, фестивальную площадку в Теплом Стане, а также результаты благоустройства Ленинского проспекта.

"На юго-западе Москвы мы завершили ряд крупных проектов создания качественной городской среды. Это ремонт музыкальной школы в Теплом Стане, новая фестивальная площадка, комплексное благоустройство нескольких кварталов", - сказал он.

Крупнейшим проектом в рамках этой работы глава города назвал благоустройство Ленинского проспекта. "В этом году сделали участок, примыкающий к МКАД. А в следующие годы планируем продолжить эти работы ближе к центру", - отметил Собянин. По его словам, в этом году планируется открыть юго-западный и южный участки Большой кольцевой линии метро. Еще через три года жители юго-запада смогут воспользоваться новой Троицкой линией метрополитена (проектное название - Коммунарская), строительство которой началось в 2018 году.

Она пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Длина Троицкой линии составит порядка 40 км с 17 станциями. Новая станция "Улица Генерала Тюленева", строительная готовность которой составляет 27%, будет расположена вдоль одноименной улицы у пересечения с улицей Теплый Стан.

Об осмотренных объектах

Осмотренная мэром новая фестивальная площадка в Теплом Стане была открыта в июле этого года недалеко от выходов с одноименной станции метро. Площадка оформлена в купеческом стиле - возведены деревянные терема с элементами зодчества Древней Руси, украшенные скульптурами и панно с героями русских сказок. На ней работают три торговых шале, два шале общепита, бесплатная карусель, сцена и зона спортивных активностей.

ДМШ им. Иванова-Крамского в этом году отмечает свое 50-летие. К этому событию в школе провели ремонт помещений: была улучшена звукоизоляция в помещениях и были установлены акустические панели. Уложены новые полы, заменены двери, ограждение лестничного марша, кондиционеры и светильники (на энергоэффективные).

Кроме того, в ходе ремонта произведена замена отдельных участков трубопроводов водоснабжения и водоотведения. В целом по городу в 2021 году будет благоустроена 21 улица и набережная, 118 парков и знаковых объектов, 3,5 тыс. дворов, многочисленные объекты здравоохранения, транспорта.

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