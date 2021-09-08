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Единый день голосования

Эксперты ожидают усиления потока фейков о выборах в России в ближайшие дни

По данным аналитиков, кампания по дискредитации выборов в России в 2021 году осуществляется в промышленных масштабах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кампания по дискредитации выборов в России достигла кульминации, в ближайшее время поток фейков об избирательной кампании увеличится. Об этом говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) "Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах", который был представлен журналистам в среду.

"Анализ особенностей избирательной кампании 2021 года позволяет сделать вывод о том, что кампания по дискредитации выборов выходит на финишную прямую. В ближайшее время в соответствии с реализуемым сценарием будут применены новые фейк-технологии", - говорится в докладе.

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Как считают эксперты, в течение оставшегося времени до дней голосования будут активно формироваться и вбрасываться в информационное пространство фейки об использовании административного ресурса, принуждении тех или иных категорий населения (учителей, врачей, сотрудников других бюджетных структур) принимать участие в выборах и голосовать за правящую партию.

"Активно будет обсуждаться тема якобы неравных правил агитации, а также преследования оппозиционных кандидатов. Параллельно с этим избирателей будут убеждать бойкотировать выборы", - отмечают авторы доклада. Кроме того, широкое распространение получит фейковая информация о якобы возможности взлома и манипуляций с голосами избирателей, а также с их личными данными в ходе дистанционного электронного голосования.

"В ходе голосования будут предприняты массированные вбросы фейков о якобы масштабных нарушениях и широкомасштабной фальсификации выборов со стороны органов власти. Будут предприняты массовые попытки срыва голосования и провокаций на избирательных участках", - говорится в докладе. С этой целью уже сейчас движением "Голос" начата кампания "УИКнаш", уточняют эксперты.

По их мнению, провокации и информационные атаки будут скоординированно поддержаны со стороны западных журналистов, политиков и государственных деятелей, итогом данной кампании должен стать отказ Запада от признания легитимности нового состава Госдумы и активные попытки вызвать акции протеста внутри России.

Серии фейков

Как отмечают эксперты, первые волны информационных атак включали в себя утверждения об отсутствии конкуренции и репрессиях в отношении оппонентов власти, дискредитацию новых форм голосования, в частности, многодневного и дистанционного электронного, якобы предназначенных для масштабных фальсификаций в пользу представителей партии власти. Целая серия разнообразных фейков была вброшена в информационное пространство в ходе процедуры сбора подписей и регистрации кандидатов (списков кандидатов). Российскую власть обвиняют также в том, что новые правила трансляции видеонаблюдения, а также якобы имевший место отказ от международных наблюдателей создают угрозу фальсификации результатов выборов.

Эксперты считают, что важное место в кампании по дискредитации процедуры выборов заняла информация о так называемом подкупе российских избирателей со стороны российской власти, где под "покупкой голосов" подразумевается серия антикризисных мер, инициированных президентом РФ и поддержанных партией "Единая Россия".

"Одной из главных тем фейковой кампании стало утверждение о массовой фальсификации выборов и всеобщем использовании административного ресурса для получения необходимого результата", - отмечается в докладе.

Промышленные масштабы

Кампания по дискредитации выборов в России в этом году осуществляется в промышленных масштабах, говорится в докладе.

"Ход избирательной кампании 2021 года свидетельствует о том, что фейк-индустрия покоряет новые вершины "производительности труда", осуществляя в промышленных масштабах кампанию по дискредитации избирательных процедур", - говорится в докладе.

Как отмечают авторы исследования, анализ применения фейков в избирательных кампаниях с 2016 по 2021 годы "свидетельствует о явно выраженной тенденции к увеличению объемов и тематики фейковой информации". Фейк-индустрия набирает обороты, совершенствуются ее приемы, отдельные элементы, использованные в конкретной кампании и признанные заказчиками успешными, масштабируются в пределах всей страны, добавляют они. Так, в 2020 году НОМ фиксировал 92% фейковой информации на так называемой "Карте нарушений". "В 2021 году подобной информации стало еще больше. При этом опровержения фейковой информации на указанном ресурсе не публикуются", - отмечают эксперты.

Изучение фейк-технологий, использованных в России за последние пять лет, свидетельствует "об усилении интенсивности кампании и расширении арсенала методов дискредитации и каналов распространения дезинформации".

Как считают авторы документа, ключевыми направлениями кампании по манипуляции общественным мнением выступают утверждения об отсутствии конкуренции и репрессиях в отношении оппонентов власти; дискредитация новых форм голосования; утверждения, что к выборам намеренно не допускают представителей оппозиции; о лишении значительной части российских граждан пассивного избирательного права; о так называемом подкупе избирателей со стороны власти; о массовой фальсификации выборов и всеобщем использовании административного ресурса.

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