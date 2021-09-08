Тюменский губернатор предложил уравнять льготные тарифы для домов разных годов постройки

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в Тюменскую областную думу законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разных годов постройки. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в среду.

"Я внес в Тюменскую областную думу законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Тюмени у жителей двух соседних домов, получающих тепло "из одной трубы", тариф может отличаться на 500 рублей. "Такой подход вызывал у людей вопросы. Именно поэтому поручил подготовить изменения в закон Тюменской области "О льготных тарифах", - отметил глава региона.

В соответствии с новой редакцией закона, потребители, получающие тепло, холодную воду или водоотведение через одну трубу, будут платить одинаково. В целом по области изменения коснутся более 100 тыс. квартир и 3 тыс. частных домов.