Коллеги режиссера Мельника выразили соболезнования в связи с его гибелью

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Александр Мельник был профессионалом своего дела, работать с ним было удовольствием. Об этом ТАСС рассказал актер Константин Шелестун, сыгравший в его фильме "Территория".

"Погиб как настоящий спасатель". Коллеги и общественные деятели о Евгении Зиничеве

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в среду в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России.

"Я помню его очень открытым, где-то по-хорошему дотошным, при этом очень и очень добрым. Поразила его открытость, работать с ним было удовольствием", - сказал Шелестун.

Актер Георгий Добрыгин на своей странице в сети Facebook написал, что режиссер во время съемок "Территории" открыл актерам бухту Провидения и Плато Путорана, познакомил с дорогими людьми и профессионалами.

"В группе шутили, говоря о его бескомпромиссности: "Если бы Мельник снимал "Аватар", мы бы полетели на Пандору". Сыну Антону и всей большой семье сил пережить это горе. Светлая память отважному человеку", - написал он.

Мельник известен как режиссер фильмов "Новая земля" и "Территория". Он родился 11 июня 1958 года, окончил Одесский государственный экологический университет по специальности инженер-гидролог. Долгое время работал журналистом и издателем. Был членом Гильдии кинорежиссеров России.