Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сам возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год.

"Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни", - сказал Шойгу.

Министр обороны охарактеризовал Зиничева как профессионального, высокоответственного, очень преданного своему делу человека.

"Нам будет очень не хватать его. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича... Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким", - подчеркнул глава военного ведомства.

В среду в МЧС сообщили, что руководитель ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека. Зиничеву было 55 лет.