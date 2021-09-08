Пять классов пермской гимназии перевели на удаленку из-за коронавируса

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Пять классов гимназии №6 в Перми перевели на дистанционный формат обучения после того, как у пятерых учеников обнаружили коронавирус. Об этом в среду рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

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"В департаменте образования администрации Перми сообщили, что на сегодняшний день в гимназии №6 подтверждено заболевание COVID-19 у пяти учащихся. В связи с этим обучение в пяти классах организовано в дистанционном формате", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что оснований для закрытия школы нет.

В гимназии в разных параллелях уроки начинаются в разное время. Детей встречает дежурный администратор и дежурные учителя. Школьники посещают столовую по определенному графику, а классы закреплены за кабинетами. Учащиеся ходят на уроки только в кабинеты информатики, химии, физики, иностранного языка, физкультуры.

Ранее в Министерстве образования Пермского края сообщали, что учебный год для всех 330 тыс. школьников начнется в очном формате. В случае выявления отдельных случаев заболевания коронавирусом классы будут закрываться на карантин. Если это явление примет массовый характер, то начнется массовый переход на дистанционное обучение.

По официальным данным, на 8 сентября в крае выявили 91,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 80,6 тыс. человек, умерли 4,2 тыс. человек.