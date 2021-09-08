В Москве занятия для школьников проведут вне образовательных учреждений во время выборов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Занятия для школьников Москвы проведут 17 сентября вне учреждений образования. Такое решение было принято в связи проведением выборов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с тем, что один из дней выборов выпадает на пятницу, для школьников организуют учебный процесс за пределами школьных зданий. Данный план работы школы готовили заранее, каждая образовательная организация составила индивидуальный график этого дня. Родителей также заранее проинформировали о планируемом выездном мероприятии", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что дистанционное обучение во время выборов организовывать не будут.

"Ребята проведут увлекательный учебный день в музеях, парках, библиотеках, театрах, столичных технопарках. Например, ученики школ СВАО отправятся на ВДНХ, в Музей космонавтики или Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук, ребята школ САО посетят Музей Северного речного вокзала, Тимирязевский парк, усадьбу Михалково, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России. Что касается школьников, которые учатся на востоке, юго-востоке и юге столицы, то они отправятся в музеи-усадьбы Кусково, Измайлово, Люблино", - добавил собеседник агентства.

Учеников школ ЮЗАО ждет увлекательная экскурсия в Дарвиновский музей, а ребят школ ЗАО - Музей Победы на Поклонной горе, Воробьевы горы, МГУ.