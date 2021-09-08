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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
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Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

По словам президента, министр был надежным, верным другом и профессионалом высочайшего уровня
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев всегда был надежным, верным другом и профессионалом высочайшего уровня, отметил президент России Владимир Путин в телеграмме, которую он направил родственникам министра, погибшего 8 сентября в ходе учений в Норильске.

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Путин признался, что потрясен трагическим известием о гибели Зиничева, выразив "искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час".

"Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Зиничев посвятил себя служению Отечеству, людям. "И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве", - добавил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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