Университет креативных индустрий откроют на Тавриде в 2023 году

СУДАК /Республика Крым/, 8 сентября. /ТАСС/. Университет креативных индустрий на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму откроют в 2023 году. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера Сергей Першин на открытии фестиваля "Таврида.АРТ".

"Мы стремимся к тому, чтобы осенью здесь началось строительство Университета креативных индустрий. <…> Мы надеемся, что в 2023 году первая очередь этого университета откроет свои двери для всех желающих", - сказал он.

Как пояснил Першин, в учебном заведении "можно будет прокачать свою креативную компетенцию, получить возможность практической работы с различными образовательными программами творческих вузов нашей страны, получить дополнительное образование, связанное с креативными индустриями".

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. В программе фестиваля более 320 различных активностей. Хедлайнерами станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". На фестивале выступят Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие.