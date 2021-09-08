СКФУ и вьетнамская IT-компания создадут адаптивную систему для безопасного хранения данных

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета вместе с международным индустриальным партнером из Вьетнама к 2022 году создадут за 10 млн рублей адаптивную систему, которая позволит надежно и безопасно хранить данные. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

«Ученые СКФУ выиграли грант Минобрнауки России на реализацию совместного научного проекта с международным индустриальным партнером из Вьетнама. До конца текущего года будет создана адаптивная система, позволяющая надежно и безопасно хранить данные. Конкурсный отбор проводился Минобрнауки России в рамках реализации программ двух- и многостороннего научно-технологического взаимодействия с зарубежными странами. Рассматривались совместные проекты с организациями стран Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, направленные на проведение прикладных научных исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гранта в 10 млн рублей удостоилась совместная заявка Северо-Кавказского федерального университета с крупной вьетнамской IT-компанией TSP Technology. На протяжении нескольких последних лет партнеры занимаются совместными научными исследованиями в области обеспечения надежности и безопасности обработки и хранения данных. О результатах своей работы они неоднократно рассказывали на страницах престижных научных изданий. Новый совместный проект, получивший поддержку, направлен на создание в течение четырех месяцев адаптивной системы хранения данных.

По данным пресс-службы, при создании адаптивных систем хранения данных математики Северо-Кавказский федеральный университет использует механизмы нейронных сетей и машинного обучения. Ученые учли, что постоянная подстройка системы требует сложных вычислительных операций и ресурсов. Эту проблему они решили с помощью применения в закладываемых алгоритмах системы остаточных классов. Она позволяет вести вычисления не линейно, а параллельно, разбив на части.

«Таким образом, предлагаемая система позволит не только обеспечить надежность и безопасность хранения данных, но и минимизировать необходимые ресурсы. Оборудование можно будет использовать гораздо эффективнее. К тому же снизятся издержки на его содержание», — сказано в пресс-релизе. Сообщается, что руководителем проекта является заведующий кафедрой вычислительной математики и кибернетики Северо-Кавказского федерального университета Михаил Бабенко.

«В нашем университете сильная математическая школа, получившая признание и в России, и за рубежом. Неслучайно именно на базе нашего университета при поддержке Минобрнауки России создается региональный научно-образовательный математический центр, призванный повысить уровень математического образования на Северном Кавказе. Многие передовые исследования математиков вуза получают грантовую поддержку и вызывают большой интерес за рубежом. Совместный проект с вьетнамским индустриальным партнером позволит ученым выйти на международный уровень и воплотить инновационные разработки в жизнь», — прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.​