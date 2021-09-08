Самарское село Ширяево, признанное одним из самых красивых в РФ, благоустроят за два года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Самарской области направят порядка 500 млн рублей на благоустройство села Ширяево, которое в 2021 году вошло в ассоциацию "Самые красивые деревени и городки России". В рамках мероприятий по благоустройству появится новое освещение, велосипедные дорожки и другие инфраструктурные объекты за два ближайших года, сообщил заместитель министра - руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Ассоциация "Самые красивые деревни России" объединяет сельские населенные пункты, обладающие историко-культурным и природным наследием в целях развития сельского туризма, вовлечения сельских жителей в повышение привлекательности сельских территорий.

"Только за два ближайших года мы реализуем программу на 500 млн рублей по благоустройству села Ширяево. Опять же, это будет новое освещение, новые широкие тротуары, велосипедные дорожки", - сказал он в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure 2021".

Также будут благоустроены смотровые площадки и пляжные зоны. Как сообщил Абдрашитов, работы планируется начать в октябре 2021 года. В том числе в ближайшие два года планируется реализовать инвестиционный проект по созданию пристального комплекса со стоянкой для полимерных судов. "Потому что это удобный <...> путь - добраться из Самары до Ширяево не в течение 2,5 часов на автомобильном транспорте, а в течение 40-45 минут на скоростном водном транспорте", - сказал он.

Кроме этого, по словам Абдрашитова, турпоток в регион за семь месяцев 2021 года вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом в допандемийном 2019 году, составил свыше 1,4 млн и стал рекордным за последние пять лет. В 2020 году регион принял свыше 1,3 млн туристов.