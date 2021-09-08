Международная экспедиция по изучению природных изменений Арктики вернулась в Мурманск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Международная экспедиция "Арктика - 2021", которая проводила комплексное изучение состояния арктической природы в условиях изменения климата, завершилась, вернувшись в порт Мурманска на научно-экспедиционном судне "Академик Трёшников" Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале ААНИИ "Лед".

"Завершена российско-немецко-швейцарская экспедиция "Арктика-2021". Научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников" вернулось в порт Мурманска, а с ним и ученые ААНИИ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, за месяц рейса выполнили широкую программу исследований на 125 участках в Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых, а также на труднодоступных островах высокоширотной Арктики.

"На протяжении всего маршрута в режиме реального времени измерялись параметры атмосферы. <...> Экспедиция объединила различные исследовательские программы: от наблюдения за биологическими организмами до инструментального изучения океана, суши и атмосферы", - отмечается в сообщении.

Экспедиция организована ААНИИ совместно со Швейцарским Полярным Фондом.