Более 25 тыс. заявок получили организаторы международной волонтерской премии "Мы вместе"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Организаторы международной волонтерской премии "Мы вместе" получили более 25 тыс. заявок от предпринимателей, блогеров и общественников. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля "Таврида.АРТ" и форума "Россия - страна возможностей", председатель совета Ассоциации волонтерских центров, соорганизатор акции взаимопомощи "Мы вместе" Артем Метелев.

"Один из проектов - это премия "Мы вместе", которую мы запустили, [мы] уже получили более 25 тыс. заявок от предпринимателей, от журналистов, от блогеров, которые социальный контент создают, от общественников", - сказал Метелев. Он добавил, что соискатели премии также стали гостями "Тавриды"

О старте международной волонтерской премии "Мы вместе" объявил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко 18 мая. Премию посвятили достижению национальных целей развития России до 2030 года, она состоит из треков "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и We arе together ("Мы вместе"). Подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф. Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Победителей объявят 5 декабря на форуме "Мы вместе". Премия проходит в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность". Ее организатор - платформа Dobro.ru, оператор - Ассоциация волонтерских центров.

Фестиваль "Таврида.АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами фестиваля станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". На фестивале выступят Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Александр Иванов и группа "Рондо", Сосо Павлиашвили и многие другие.