Тестирование отопительной системы начнется в Подмосковье 14 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Теплоснабжающие организации Подмосковья приступят к тестированию отопительной системы с 14 сентября. Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Теплоснабжающие организации Московской области с 14 сентября начнут тестировать отопительную систему. В плановом порядке будет проверена готовность отопительных систем в жилых домах и на социальных объектах. По окончании пробных топок теплоноситель остается в системе под давлением, что поможет энергетикам оперативно обеспечить подачу тепла, если, в соответствии с санитарными нормами, среднесуточная температура опустится до нормативных показателей, а именно, пять дней подряд не будет превышать 8 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что приоритет в очереди на подачу отопления установлен за социально значимыми объектами, поэтому в первую очередь тепло начнет поступать в школы, поликлиники, больницы и детские сады.

"Пока синоптики обещают, что к концу недели в Подмосковье придет так называемое бабье лето, ожидается, что днем температура воздуха будет подниматься до комфортных 20 градусов. Если прогнозы на ближайшие теплые выходные не подтвердятся, а количество обращений жителей Подмосковья с просьбой включить отопление возрастет, то по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева тепло в жилые дома будет подано раньше наступления нормативных условий", - приводятся в сообщении слова Хромушина.