Волонтеры в Северной Осетии помогают медикам доставлять лекарства пациентам с COVID-19

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Волонтеры акции #МыВместе в Северной Осетии помогают врачам городских поликлиник в развозе лекарственных наборов, собранных медиками для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

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"Нагрузка на медучреждения Северной Осетии сейчас в разы возросла. Ежедневно за помощью в больницы и поликлиники обращаются десятки человек. Часть из них мы обследуем и лечим дома. Раньше поликлиника сама доставляла лекарства больным, но сейчас, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидобстановкой, опять понадобилась помощь волонтеров", - сказала заместитель главврача поликлиники №7 Алла Томаева.

Ранее участники акции #МыВместе помогли врачам Северной Осетии в переоборудовании медучреждений под прием больных с коронавирусной инфекцией.

Ковидные госпитали открыли в республиканском эндокринологическом диспансере, кардиологическом отделении республиканской клинической больницы и больнице станицы Архонская Пригодного района. Кроме того, при поддержке волонтеров в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи разгрузили и загрузили более 2 тыс. кислородных баллонов.