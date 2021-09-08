Сценографа Бориса Краснова похоронят 9 сентября на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Художника-постановщика Бориса Краснова похоронят 9 сентября на Троекуровском кладбище в столице. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Добровинский.

"Завтра в 14:00 состоятся похороны Бориса Краснова на Троекуровском кладбище", - сказал он. Прощание с Красновым состоится там же, церемония начнется в ритуальном зале в 12:00 мск.

Художник-сценограф Борис Краснов умер в ночь на 7 сентября в Москве в возрасте 60 лет. Причиной стали последствия инсульта, сообщил ранее ТАСС Добровинский.

Краснов оформлял концерты, телепрограммы, фестивали, сотрудничал с Людмилой Гурченко, Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной, Александром Розенбаумом и многими другими. Кроме того, Краснов занимался оформлением спектаклей ведущих российских театров.