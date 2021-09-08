Многофункциональный молодежный центр открыли в ростовском Донецке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр на базе дома культуры "Гундоровский" открыли в городе Донецке Ростовской области в рамках губернаторского конкурса поддержи местных инициатив "Сделаем вместе". Центр станет площадкой для реализации интеллектуального, творческого, профессионального, духовного и физического развития молодых людей в различных сферах деятельности, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Здесь будут проходить разнообразные молодежные форумы, акции, мероприятия духовно-нравственной, патриотической и эстетической направленности, мероприятия по здоровьесбережению, развитию волонтерства. Реализация проекта станет новой отправной точкой для самореализации молодежи, местом развития потенциала молодых дончан", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время на базе дома культуры работают 23 клубных формирования, участниками которых являются 817 человек.

В рамках реализации проекта в центре появилось новое компьютерное и игровое оборудование, многофункциональные устройства, конфенцсвязь, мольберты, игровой стол-трансформер. Общая стоимость оснащения молодежного центра составила более 1,4 млн рублей.

"В Ростовской области ведется работа по созданию сети муниципальных центров молодежной политики. Такие центры - место притяжения активных молодых людей. До конца текущего года они будут функционировать в каждом пятом муниципалитете области", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова.