Pfizer и AstraZeneca разошлись во мнениях о необходимости осенней ревакцинации от COVID-19

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Американская компания Pfizer и британско-шведская AstraZeneca, производящие вакцины от коронавируса, расходятся во мнениях о необходимости массовой ревакцинации людей, который были привиты более полугода назад. О том, что такой шаг может оказаться излишним, заявил в открытом письме, опубликованном в среду газетой The Daily Telegraph , исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

"Введение всем третьей дозы вакцины может быть необходимым, а может и нет. Мобилизация [британской] Национальной системы здравоохранения (NHS) для осуществления ревакцинации, которая может оказаться ненужной, потенциально обернется лишним бременем для NHS в долгий зимний период", - подчеркнул Сорио, указав на то, что из-за новой прививочной кампании могут пострадать интересы пациентов, которым придется дольше ждать обследований в связи с онкологическими и другими заболеваниями.

Глава фармацевтический фирмы указал, что по изменению эпидемической ситуации в Великобритании, где обе дозы вакцины от коронавируса получили уже больше 80% населения старше 16 лет, в ближайшие недели можно будет сделать вывод о том, начинает ли иммунитет от COVID-19 значительно слабеть через полгода после введения второй дозы препарата. По его словам, преждевременно начатая кампания ревакцинации серьезно исказит картину, на основе которой ученым придется делать свои выводы.

"Это важный вопрос не только для Соединенного Королевства, но и для других стран мира, куда к настоящему моменту было направлено 1,2 млрд доз нашей вакцины. Подтверждение необходимости в ревакцинации имеет большое значения для стран с низкими или средними доходами населения, в которых сложно обеспечить всех хотя бы одной дозой вакцины, не говоря уже о двух", - добавил Сорио.

Позиция Pfizer

Некоторые эксперты в последнее время обвиняют компанию Pfizer в том, что она крайне настойчиво добивается проведения ревакцинации в странах, где используется ее препарат, в первую очередь США, где вводить третьи дозы вакцины начали уже в августе. Британское правительство планирует в этом месяце начать ревакцинацию наиболее уязвимых для коронавируса групп населения, а в общей сложности сделать третьи прививки более чем половине населения страны. Использовать при этом планируется в основном именно препараты Pfizer.

Ранее об отсутствии данных, подтверждающих необходимость бустерных прививок, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Специалисты ВОЗ и многие другие эксперты настаивают на том, что в условиях дефицита вакцин в мире прививки должны в первую очередь получать те, кому они наиболее необходимы. Организация призывает ввести временный мораторий на бустерные прививки от COVID-19, чтобы спасти максимальное число жизней.

Главный директор Pfizer по науке Филип Дормицер в опубликованном в среду интервью Financial Times заявил, что решение о проведении массовой ревакцинации должны принимать власти отдельных стран, тогда как задача его компании заключается в том, чтобы предоставить "инструмент, который понадобится для решения назревающей проблемы" очередной волны пандемии.

"Если бы мы ждали начала масштабных вспышек тяжелого заболевания, чтобы предложить решение, было бы уже слишком поздно, - сказал он. - Мне кажется верным и важным проявлять инициативу и гарантировать наличие решения еще до начала кризиса".